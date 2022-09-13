По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, последние несколько месяцев генералы и штабные офицеры захватнической армии пытались находиться как можно дальше от фронта – чтобы обезопасить себя от поражения украинской артиллерии. Это существенно снижало возможности оперативного управления войсками, ведь иногда подразделения страны-агрессора находились на позициях, не имея никаких приказов, кроме как "держаться и не отступать".

Смотрите также : На помощь разбитым подразделениям в Харьковскую область россия перекинула 18-летних срочников

Никакого своевременного реагирования на какие-либо изменения на линии столкновения российские генералы не демонстрировали. Кроме того, "брошенность" войск со стороны высшего командования регулярно приводила к тому, что среди оккупационных подразделений не было никаких слаженных действий. Артиллеристы стреляли по позициям мобилизованных из Донбасса, не понимая, что открывают огонь по своим, противотанковые подразделения расстреливали собственную бронетехнику.

Офицеры на местах начали бежать в тылы

Контрнаступление Сил обороны Украины в разы ухудшило ситуацию на фронтах для оккупантов. Ведь большое количество группировок, которые генералы фактически покинули на линии столкновения, оказалось отрезанным от поставок. Это касается как батальонно-тактических групп в Харьковской области, так и в Херсонской области.

Оставленные без подвоза боекомплектов, еды и иногда даже связи с людьми, которые должны принимать решения и отдавать приказы, российские захватчики стали понимать, что смерть придет за ними в любом случае.

Это понимание пришло сначала в младший офицерский состав, который вообще не собирался погибать на войне в Украине. Сержанты, лейтананты и капитаны решили массово пользоваться своим положением и начали бежать с передовой. Кое-где с собой командиры даже забирали рации и документы личного состава.

Поэтому оккупанты, боевики и мобилизованные на некоторых участках оказались в максимально затруднительном положении. Ведь генералы о них уже давно забыли, а руководить подразделением во время наступления ВСУ банально было некому. Это привело к быстрой потере захватчиками передовых подразделений, состоявших из мобилизованных на Донбассе, а также кое-где побега кадровых ордынцев путина.

Попытки захватчиков заткнуть дыры мотивированными и тренированными десантниками также иногда не были успешными, но уже не из-за отсутствия командования как такового, а из-за неадекватности штабных офицеров, которые не владели информацией о ситуации на передовой.

Именно из-за таких провалов в российской обороне в Херсонской области образовались немалые пробелы. Командиры находившихся на второй линии обороны взводов начали жаловаться в штабы на то, что генералы должны спасти их жизнь, потому что "в армии не хватает офицеров". Дезертирство командования низшего и среднего звена для армии россии – обычное дело. Так что на Юге оказалось немало подразделений, которых вообще бросили на произвол судьбы.

Однако, к сожалению, это не означает, что оборона захватчиков полностью уничтожена. Рядовые контрактники, срочники и боевики понимают, что им некуда отступать, потому что заградотряды в русской орде никто не отменял. Поэтому захватнические войска иногда оказывались в настоящем окружении: с одной стороны их штурмуют бойцы ВСУ, а с другой – расстреливают свои. Поэтому противодействовать украинскому войску иногда просто безумно.

В Харьковской области спешно сворачивают штабы

Не менее плохая для "ванек" ситуация в Харьковской области, где штабные офицеры не могут понять, им ли руководить войсками и как-то "спасать" ситуацию, или сворачивать деятельность командных пунктов и стремительно передислоцировать их подальше от фронта. Понятно, что рисковать собственной жизнью всевозможные полковники и подполковники вместе с генералами никак не собираются, поэтому местами в штабах российских войск Харьковской области достаточно тревожно.

Командование в Купянске и Изюме начало отдавать приказы о подготовке своего выезда за пределы Украины. Если ситуация для высшего командования ухудшится, то они вертолетами убегут подальше, но оставят своих подчиненных "стоять насмерть за россию".