Это, в частности, ТЭЦ и химический завод. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Какие военные объекты в России пострадали от БпЛА ночью 11 декабря?

В ночной воздушной атаке 11 декабря были поражены по меньшей мере два важные военные объекты в глубине территории России. Речь, в частности, о Смоленской области и Великом Новгороде.

По данным OSINT-сообществ, в Дорогобугском районе Смоленской области ударные беспилотники попали по Дорогобужской ТЭЦ. А та в свою очередь расположена вблизи промышленных площадок химкомбината.

Дорогобужская ТЭЦ имеет установленную электрическую мощность около 90 мегаватт и значительную тепловую. А это делает ее ключевым источником энергоснабжения для промышленных объектов, работающих на армию России.

Официальные российские структуры пока ограничиваются общими упоминаниями об "отражении атаки БпЛА" и серии взрывов. Но видео свидетельствует об успешном поражении.

Параллельно ударные беспилотники атаковали химический гигант ПАО "Акрон" в Великом Новгороде. Это одно из крупнейших химических предприятий России, специализирующееся на производстве минеральных удобрений, аммиака и других азотных соединений.

Часть из них имеет двойное назначение и может быть сырьем в производстве взрывчатых веществ. Итак, уже известно о взрывах на территории завода и очагах пожара. К сожалению, масштабы повреждений пока неизвестны.

