Подробности о ситуации в столице рассказал мэр города Виталий Кличко.
Где в Киеве положение самое тяжелое?
По словам Кличко, Дарницкий и Днепровский районы столицы преимущественно остались без отопления после ночной масштабной атаки врага на городскую инфраструктуру.
Сейчас тепло отсутствует в 1170 многоквартирных домах. Коммунальные службы и энергетики уже работают над восстановлением, одновременно продолжаются работы и в домах, где отопления не было раньше.
Заметим, что после полуночи враг атаковал Киевщину и столицу ударными дронами. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:24, а около 00:40 прозвучали первые взрывы. Впоследствии появилась дополнительная угроза баллистических ракет – по городу нанесли ракетный удар, вновь сопровождавшийся взрывами.
По данным ГСЧС, пострадали три человека.
Важно! В ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях оборудования теплоэлектростанций в результате российской атаки. Это, по меньшей мере, девятый масштабный удар по ТЭС компании с октября 2025 года.
Какие последствия массированного обстрела Украины?
Попадания по объектам инфраструктуры фиксировали в Винницкой области, из-за чего обесточенными остались 50 населенных пунктов. Также враг избивал по Харькову, по словам мэра города Игоря Терехова, ситуация требует сливания воды из труб в некоторых домах.
Последствия обстрелов есть и в Днепропетровской области. В результате авиационного удара по Сумской области зафиксированы разрушения жилых многоэтажек, школы и объектов инфраструктуры, в частности в областном центре. В Конотопе повреждена система электроснабжения, один частный дом уничтожен.
В то же время в Киевской области из-за удара повреждены два дома и автомобиль в Обуховском районе. В результате атаки пострадал мужчина, получив ранения от обломков стекла.