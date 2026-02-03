Подробности о ситуации в столице рассказал мэр города Виталий Кличко.

Где в Киеве положение самое тяжелое?

По словам Кличко, Дарницкий и Днепровский районы столицы преимущественно остались без отопления после ночной масштабной атаки врага на городскую инфраструктуру.

Сейчас тепло отсутствует в 1170 многоквартирных домах. Коммунальные службы и энергетики уже работают над восстановлением, одновременно продолжаются работы и в домах, где отопления не было раньше.

Заметим, что после полуночи враг атаковал Киевщину и столицу ударными дронами. Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 00:24, а около 00:40 прозвучали первые взрывы. Впоследствии появилась дополнительная угроза баллистических ракет – по городу нанесли ракетный удар, вновь сопровождавшийся взрывами.

По данным ГСЧС, пострадали три человека.

Важно! В ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях оборудования теплоэлектростанций в результате российской атаки. Это, по меньшей мере, девятый масштабный удар по ТЭС компании с октября 2025 года.

Какие последствия массированного обстрела Украины?