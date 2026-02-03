Подробиці про ситуацію в столиці розповів мер міста Віталій Кличко.

До теми Росія продовжує терор Київщини: відомо про поранених

Де у Києві становище найважче?

За словами Кличка, Дарницький і Дніпровський райони столиці переважно залишилися без опалення після нічної масштабної атаки ворога на міську інфраструктуру.

Наразі тепло відсутнє у 1170 багатоквартирних будинках. Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням, водночас тривають роботи й у будинках, де опалення не було раніше.

Зауважимо, після опівночі ворог атакував Київщину та столицю ударними дронами. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:24, а близько 00:40 пролунали перші вибухи. Згодом з'явилася додаткова загроза балістичних ракет – по місту завдали ракетного удару, що знову супроводжувався вибухами.

За даними ДСНС, постраждали троє людей.

Важливо! У ДТЕК повідомили про серйозні ушкодження обладнання теплоелектростанцій у результаті російської атаки. Це щонайменше дев'ятий масштабний удар по ТЕС компанії з жовтня 2025 року.

Які наслідки масованого обстрілу України?