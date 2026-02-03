Подробиці про ситуацію в столиці розповів мер міста Віталій Кличко.
Де у Києві становище найважче?
За словами Кличка, Дарницький і Дніпровський райони столиці переважно залишилися без опалення після нічної масштабної атаки ворога на міську інфраструктуру.
Наразі тепло відсутнє у 1170 багатоквартирних будинках. Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням, водночас тривають роботи й у будинках, де опалення не було раніше.
Зауважимо, після опівночі ворог атакував Київщину та столицю ударними дронами. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:24, а близько 00:40 пролунали перші вибухи. Згодом з'явилася додаткова загроза балістичних ракет – по місту завдали ракетного удару, що знову супроводжувався вибухами.
За даними ДСНС, постраждали троє людей.
Важливо! У ДТЕК повідомили про серйозні ушкодження обладнання теплоелектростанцій у результаті російської атаки. Це щонайменше дев'ятий масштабний удар по ТЕС компанії з жовтня 2025 року.
Які наслідки масованого обстрілу України?
Влучання по об'єктах інфраструктури фіксували на Вінниччині, через що знеструмленими залишилися 50 населених пунктів. Також ворог бив по Харкову, за словами мера міста Ігоря Терехова, ситуація вимагає зливання води з труб у деяких будинках.
Наслідки обстрілів є і в Дніпропетровській області. А внаслідок авіаційного удару по Сумській області зафіксовані руйнування житлових багатоповерхівок, школи та об'єктів інфраструктури, зокрема в обласному центрі. У Конотопі пошкоджено систему електропостачання, один приватний будинок знищено.
Водночас у Київській області через удар пошкоджено два будинки та автомобіль в Обухівському районі. Внаслідок атаки постраждав чоловік, отримавши поранення від уламків скла.