Подробиці про ситуацію в столиці розповів мер міста Віталій Кличко.

Де у Києві становище найважче?

За словами Кличка, Дарницький і Дніпровський райони столиці переважно залишилися без опалення після нічної масштабної атаки ворога на міську інфраструктуру.

Наразі тепло відсутнє у 1170 багатоквартирних будинках. Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням, водночас тривають роботи й у будинках, де опалення не було раніше.

Зауважимо, після опівночі ворог атакував Київщину та столицю ударними дронами. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 00:24, а близько 00:40 пролунали перші вибухи. Згодом з'явилася додаткова загроза балістичних ракет – по місту завдали ракетного удару, що знову супроводжувався вибухами.

За даними ДСНС, постраждали троє людей.

Важливо! У ДТЕК повідомили про серйозні ушкодження обладнання теплоелектростанцій у результаті російської атаки. Це щонайменше дев'ятий масштабний удар по ТЕС компанії з жовтня 2025 року.

Які наслідки масованого обстрілу України?

  • Влучання по об'єктах інфраструктури фіксували на Вінниччині, через що знеструмленими залишилися 50 населених пунктів. Також ворог бив по Харкову, за словами мера міста Ігоря Терехова, ситуація вимагає зливання води з труб у деяких будинках.

  • Наслідки обстрілів є і в Дніпропетровській області. А внаслідок авіаційного удару по Сумській області зафіксовані руйнування житлових багатоповерхівок, школи та об'єктів інфраструктури, зокрема в обласному центрі. У Конотопі пошкоджено систему електропостачання, один приватний будинок знищено.

  • Водночас у Київській області через удар пошкоджено два будинки та автомобіль в Обухівському районі. Внаслідок атаки постраждав чоловік, отримавши поранення від уламків скла.