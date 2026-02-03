Про це свідчить повідомлення офіційного каналу ДТЕК.
Які наслідки атаки на енергетику?
За даними ДТЕК, унаслідок російської атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. У компанії констатували, що це вже щонайменше дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло,
– ідеться у повідомленні.
До слова, у січні Росія також атакувала ТЕС компанії ДТЕК. Тоді також значних пошкоджень зазнало обладнання електростанцій. Водночас розташування відповідних об'єктів не вказують радше за все з міркувань безпеки.
Яка ситуація, і чи можливе покращення в енергосистемі?
Нагадаємо, росіяни після так званого енергетичного перемир'я відновили удари по об'єктах енергетики України. Це може призвести до ще важчих наслідків для українців, враховуючи значне похолодання.
Повідомляли, що після аварії, яка трапилася 31 січня, високовольтну лінію, що з'єднує Україну з Молдовою, вдалося відремонтувати, а це додаткові 500 мегаватів для стабілізації енергозабезпечення півдня країни.
До слова, у січні Україна зафіксувала рекордний добовий імпорт електроенергії в розмірі майже 42 гігават годин, що допомогло компенсувати дефіцит в енергосистемі через російські обстріли та похолодання.