Про це повідомило Міністерство енергетики.
Дивіться також Після блекауту імпорт електроенергії зріс: Зеленський пояснив, як Україна рятує енергосистему
Який рекорд добового імпорту електроенергії встановила Україна?
За даними відомства, протягом однієї доби в Україну надійшло майже 42 гігават годин електроенергії – це максимальний показник за весь період. Такий обсяг імпорту став критично важливим на тлі масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі та різкого похолодання, що підвищило споживання.
У Міненерго зазначили, що постачання електроенергії з країн ЄС допомагає стабілізувати систему, яка зазнала значних пошкоджень через обстріли. Це, своєю чергою, дало змогу зменшити дефіцит потужності та скоротити кількість вимушених відключень світла для споживачів.
Також у міністерстві наголосили, що рекордні обсяги імпорту стали можливими завдяки збільшенню технічних можливостей міждержавних перетинів. У січні максимальна дозволена потужність імпорту з європейської енергосистеми досягла 2450 мегават – найвищого рівня з моменту синхронізації України з мережею ENTSO-E.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що наслідки російських ударів по українській енергетиці ускладнює погода. . Якби на вулиці було +10 – +12 градусів, ситуація була б простіша. Зокрема, українському населенню було б легше.
Яка ситуація в енергосистемі зараз?
Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що на період морозів, які очікуються цими днями в Україні, місцева та обласна влада повинна посилити темпи відновлення світла та тепла.
Після аварії 31 січня високовольтну лінію, що з'єднує Україну з Молдовою, вдалося відремонтувати.
Також в Києві ввели в роботу когенераційну установку на 1,5 мегавата, а на 2 лютого очікується ще запуск установки на 1 мегават. Таким чином, за січень на Київщині додали вже близько 4,5 мегавата.
Крім цього, стала доступною програма "СвітлоДІМ", що дає можливість співвласникам багатоповерхівок купляти генератори, акумулятори, інвертори та інше обладнання.