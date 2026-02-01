Об этом сообщило Министерство энергетики.
Какой рекорд суточного импорта электроэнергии установила Украина?
По данным ведомства, в течение одних суток в Украину поступило почти 42 гигаватт часов электроэнергии – это максимальный показатель за весь период. Такой объем импорта стал критически важным на фоне массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре и резкого похолодания, что повысило потребление.
В Минэнерго отметили, что поставки электроэнергии из стран ЕС помогает стабилизировать систему, которая получила значительные повреждения из-за обстрелов. Это, свою очередь, позволило уменьшить дефицит мощности и сократить количество вынужденных отключений света для потребителей.
Также в министерстве отметили, что рекордные объемы импорта стали возможными благодаря увеличению технических возможностей межгосударственных сечений. В январе максимальная разрешенная мощность импорта из европейской энергосистемы достигла 2450 мегаватт – самого высокого уровня с момента синхронизации Украины с сетью ENTSO-E.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что последствия российских ударов по украинской энергетике осложняет погода. Если бы на улице было +10 – +12 градусов, ситуация была бы проще. В частности, украинскому населению было бы легче.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что на период морозов, которые ожидаются на днях в Украине, местная и областная власть должна усилить темпы восстановления света и тепла.
После аварии 31 января высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, удалось отремонтировать.
Также в Киеве ввели в работу когенерационную установку на 1,5 мегаватта, а на 2 февраля ожидается еще запуск установки на 1 мегаватт. Таким образом, за январь на Киевщине добавили уже около 4,5 мегаватта.
Кроме этого, стала доступной программа "СвітлоДІМ", что дает возможность совладельцам многоэтажек покупать генераторы, аккумуляторы, инверторы и другое оборудование.