Об этом сообщило Министерство энергетики.

Смотрите также После блэкаута импорт электроэнергии вырос: Зеленский объяснил, как Украина спасает энергосистему

Какой рекорд суточного импорта электроэнергии установила Украина?

По данным ведомства, в течение одних суток в Украину поступило почти 42 гигаватт часов электроэнергии – это максимальный показатель за весь период. Такой объем импорта стал критически важным на фоне массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре и резкого похолодания, что повысило потребление.

В Минэнерго отметили, что поставки электроэнергии из стран ЕС помогает стабилизировать систему, которая получила значительные повреждения из-за обстрелов. Это, свою очередь, позволило уменьшить дефицит мощности и сократить количество вынужденных отключений света для потребителей.

Также в министерстве отметили, что рекордные объемы импорта стали возможными благодаря увеличению технических возможностей межгосударственных сечений. В январе максимальная разрешенная мощность импорта из европейской энергосистемы достигла 2450 мегаватт – самого высокого уровня с момента синхронизации Украины с сетью ENTSO-E.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что последствия российских ударов по украинской энергетике осложняет погода. Если бы на улице было +10 – +12 градусов, ситуация была бы проще. В частности, украинскому населению было бы легче.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?