Что удалось Правительству сделать для стабилизации энергосистемы на фоне сильных морозов?

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, после аварии, которая случилась 31 января, высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, удалось отремонтировать, а это дополнительные 500 мегаватт для стабилизации энергообеспечения юга страны.

Также в Киеве удалось ввести в работу когенерационную установку на 1,5 мегаватта, а на 2 февраля ожидается еще запуск установки на 1 мегаватт. Таким образом, за январь на Киевщине добавили уже около 4,5 мегаватта.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Параллельно работаем над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации. Для этого Правительство расширило программу "5-7-9%". Теперь кредитные средства можно использовать и на закупку когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита – 250 миллионов гривен.

Кроме этого, стала доступной программа "СвітлоДІМ", что дает возможность совладельцам многоэтажек покупать генераторы, аккумуляторы, инверторы и другое оборудование. Сумма помощи варьируется от 100 до 300 тысяч гривен.

Сейчас пилотный проект уже запускается в Киеве и области, а позже программа стартует в других регионах.

Удалось ли вернуть свет в Киевской и Одесской областях после аварии?

По состоянию на вечер 31 января, по данным ДТЭК, в Киевской области удалось вернуться к графикам отключений после аварии, о которой стало известно утром того же дня.

Ситуация в Киеве зато другая, ведь, по состоянию на 1 февраля, там применили экстренные включения электроэнергии, писали в Yasno.

В то же время в Одесской области, где ситуация была также одной из самых тяжелых после непогоды, удалось вернуть свет для более 300 тысяч семей.

Сейчас до сих пор 33 тысячи домов в 176 селах и городах без электроснабжения. Больше всего работы в Березовском, Белгород-Днестровском и Одесском районах области.

Сколько домов в Киеве до сих пор без тепла?