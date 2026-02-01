Что удалось Правительству сделать для стабилизации энергосистемы на фоне сильных морозов?
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, после аварии, которая случилась 31 января, высоковольтную линию, соединяющую Украину с Молдовой, удалось отремонтировать, а это дополнительные 500 мегаватт для стабилизации энергообеспечения юга страны.
Также в Киеве удалось ввести в работу когенерационную установку на 1,5 мегаватта, а на 2 февраля ожидается еще запуск установки на 1 мегаватт. Таким образом, за январь на Киевщине добавили уже около 4,5 мегаватта.
Параллельно работаем над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации. Для этого Правительство расширило программу "5-7-9%". Теперь кредитные средства можно использовать и на закупку когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита – 250 миллионов гривен.
Кроме этого, стала доступной программа "СвітлоДІМ", что дает возможность совладельцам многоэтажек покупать генераторы, аккумуляторы, инверторы и другое оборудование. Сумма помощи варьируется от 100 до 300 тысяч гривен.
Сейчас пилотный проект уже запускается в Киеве и области, а позже программа стартует в других регионах.
Удалось ли вернуть свет в Киевской и Одесской областях после аварии?
- По состоянию на вечер 31 января, по данным ДТЭК, в Киевской области удалось вернуться к графикам отключений после аварии, о которой стало известно утром того же дня.
- Ситуация в Киеве зато другая, ведь, по состоянию на 1 февраля, там применили экстренные включения электроэнергии, писали в Yasno.
- В то же время в Одесской области, где ситуация была также одной из самых тяжелых после непогоды, удалось вернуть свет для более 300 тысяч семей.
Сейчас до сих пор 33 тысячи домов в 176 селах и городах без электроснабжения. Больше всего работы в Березовском, Белгород-Днестровском и Одесском районах области.
Сколько домов в Киеве до сих пор без тепла?
В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после российских обстрелов, но не все дома уже с теплом. За последние дни отопление удалось вернуть в большинство домов, но еще около 700 домов столицы остаются без отопления, сообщил Алексей Кулеба.
Из-за повреждения критической инфраструктуры некоторые районы испытывают наибольшие сложности – ц Соломенский и Печерский районы.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас импорт электроэнергии увеличен после аварии на линиях электропередачи между Румынией и Молдовой и на территории Украины.