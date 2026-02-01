Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что это точно негативно повлияет на экономику Украины и создаст новые вызовы. В частности, это касается бизнесов и важных крупных предприятий.

Смотрите также Зеленский ответил, пойдет ли он на следующие выборы президента

В каком состоянии сейчас находится украинская энергетика?

Директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что последствия российских ударов по украинской энергетике усложняет погода. Если бы на улице было + 10 – + 12 градусов, ситуация была бы проще. В частности, украинскому населению было бы легче. Когда же на улице - 20 – это гораздо более сложная ситуация.

Более того, 31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии – в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.

Это результат чрезвычайно низких температур и стихийного бедствия. Однако мы увидели, что такое остановка метро в Киеве и прекращение поставок энергии на критически важные предприятия. То есть есть огромные проблемы, прежде всего связанные с погодой,

– подчеркнул он.

Министерство экономики сообщили, что блэкауты, которые были с 1 января 2026 года, могут снизить ВВП на 0,25%. Кроме того, Нацбанк заявил, что может вырасти инфляция.

Пендзин добавил, что под вопросом остается и наполнение государственного бюджета. Проблемы малого и среднего бизнесов, а также остановка работы крупных предприятий повлекут за собой падение налоговых поступлений. Поэтому украинцев может ждать рост цен и падение объемов производства.

Состояние украинской энергетики после блэкаута: детали