Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что это точно негативно повлияет на экономику Украины и создаст новые вызовы. В частности, это касается бизнесов и важных крупных предприятий.
Смотрите также Зеленский ответил, пойдет ли он на следующие выборы президента
В каком состоянии сейчас находится украинская энергетика?
Директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что последствия российских ударов по украинской энергетике усложняет погода. Если бы на улице было + 10 – + 12 градусов, ситуация была бы проще. В частности, украинскому населению было бы легче. Когда же на улице - 20 – это гораздо более сложная ситуация.
Более того, 31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии – в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины.
Это результат чрезвычайно низких температур и стихийного бедствия. Однако мы увидели, что такое остановка метро в Киеве и прекращение поставок энергии на критически важные предприятия. То есть есть огромные проблемы, прежде всего связанные с погодой,
– подчеркнул он.
Министерство экономики сообщили, что блэкауты, которые были с 1 января 2026 года, могут снизить ВВП на 0,25%. Кроме того, Нацбанк заявил, что может вырасти инфляция.
Пендзин добавил, что под вопросом остается и наполнение государственного бюджета. Проблемы малого и среднего бизнесов, а также остановка работы крупных предприятий повлекут за собой падение налоговых поступлений. Поэтому украинцев может ждать рост цен и падение объемов производства.
Состояние украинской энергетики после блэкаута: детали
- Из-за скачка напряжения на Харьковщине вышло из строя электротехническое оборудование на пяти из шести котельных. Неисправность временно делает невозможным работу котельных даже при использовании резервных генераторов.
- Владимир Зеленский заявил, что масштабный блэкаут привел к сложной ситуации в Киеве. В то же время энергетики уже восстановили электроснабжение во всех областях (плановые графики возвращаются, а высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме).
- В результате аварийного обесточивания в киевском метро приостановилось движение поездов. Спасатели ГСЧС эвакуировали из поездов 481 пассажира.