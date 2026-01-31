Из-за этого произошли обесточивания, Самая сложная ситуация была в столице. Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении.
Смотрите также Погасли многие области, кое-где есть первые восстановления: что известно о проблемах со светом
Президент Владимир Зеленский констатировал, что утром произошла технологическая авария на сети. По его словам, две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать.
Из-за этого произошли обесточивания, Самая сложная ситуация была в столице. Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении.
Смотрите также Погасли многие области, кое-где есть первые восстановления: что известно о проблемах со светом