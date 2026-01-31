Котельные невозможно запитать даже из генераторов. Об этом сообщает Николай Бакшеев, городской глава Златополя.
Смотрите также Почти по всей Украине действуют аварийные отключения: какая ситуация со светом 31 января
Что известно о неисправности котельных в Златополе?
Во время восстановления электроснабжения в Златополе на Харьковщине 31 января произошел резкий скачок напряжения в электросети. Из-за этого из строя вышли 5 из 6 котельных.
К сожалению, эта неисправность временно делает невозможным работу котельных даже при использовании резервных генераторов,
– отметил городской голова Николай Бакшеев.
По состоянию на 15:12 все котельные уже возобновили работу и работают в штатном режиме.
Что происходит в энергосистеме Украины?
В субботу, 31 января, в Украине во многих регионах ввели аварийные отключения света. В энергосистеме зафиксирована сложная ситуация.
Графики почасовых отключений, которые применили с начала суток не действуют. У Харькове и Киеве остановилось метро, в части регионов Украины исчезло водоснабжение.
В Министерстве энергетики говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это повлекло за собой каскадные отключения в сети.