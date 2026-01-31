Котельные невозможно запитать даже из генераторов. Об этом сообщает Николай Бакшеев, городской глава Златополя.

Что известно о неисправности котельных в Златополе?

Во время восстановления электроснабжения в Златополе на Харьковщине 31 января произошел резкий скачок напряжения в электросети. Из-за этого из строя вышли 5 из 6 котельных.

К сожалению, эта неисправность временно делает невозможным работу котельных даже при использовании резервных генераторов,

– отметил городской голова Николай Бакшеев.

По состоянию на 15:12 все котельные уже возобновили работу и работают в штатном режиме.

Что происходит в энергосистеме Украины?