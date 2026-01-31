Через це сталися знеструмлення, найскладніша ситуація була в столиці. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Дивіться також Погасли багато областей, подекуди є перші відновлення: що відомо про проблеми зі світлом

Що сказав Зеленський про аварію в мережі?