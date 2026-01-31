Про це повідомив Олександр Вілкул.
Яка наразі ситуація в Кривому Розі?
Вілкул заявив, що 31 січня через збій в енергосистемі України, Кривий Ріг залишився без електропостачання на кількох великих котельнях. Це призвело до зупинки їхньої роботи та перебоїв з теплопостачанням у місті.
Наразі фахівці вже перезапустили обладнання, триває набір гідравліки. Згодом котельні планують розпалювати. Водночас у деяких будинках можливе тимчасове зниження температури, втім, за словами Вілкула, тепловики працюють над найшвидшим відновленням послуги.
Також сталося аварійне відключення підстанцій, які живлять Міськводоканал та міський електротранспорт,
– сказав він.
Через знеструмлення підстанцій, водоканал перейшов на генератори. Збої досі фіксують і у роботі електротранспорту, зокрема трамваїв, тролейбусів і швидкісного трамвая.
Що відомо про масовий блекаут?
Близько 11:00 ранку 31 січня в енергосистемі України сталась масштабна системна аварія, внаслідок якої знеструмило частину України.
Екстрені відключення застосували в багатьох регіонах, там не діяли графіки погодинних відключень.
Через перебої зі світлом у Києві та Харкові зупинилася робота метро. Харківський метрополітен частково відновлює рух лініями.
Відомо, що світло внаслідок аварії зникло не лише в Україні. Блекаут стався і в частині населених пунктів Молдови, зокрема у Кишиневі.