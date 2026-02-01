Що вдалося Уряду зробити для стабілізації енергосистеми на фоні сильних морозів?

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, після аварії, яка трапилася 31 січня, високовольтну лінію, що з'єднує Україну з Молдовою, вдалося відремонтувати, а це додаткові 500 мегаватів для стабілізації енергозабезпечення півдня країни.

Також в Києві вдалося ввести в роботу когенераційну установку на 1,5 мегавата, а на 2 лютого очікується ще запуск установки на 1 мегават. Таким чином, за січень на Київщині додали вже близько 4,5 мегавата.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Паралельно працюємо над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації. Для цього Уряд розширив програму "5-7-9%". Тепер кредитні кошти можна використати й на закупівлю когенераційних установок. Максимальна сума інвесткредиту – 250 мільйони гривень.

Крім цього, стала доступною програма "СвітлоДІМ", що дає можливість співвласникам багатоповерхівок купляти генератори, акумулятори, інвертори та інше обладнання. Сума допомоги варіюється від 100 до 300 тисяч гривень.

Наразі пілотний проєкт вже запускається в Києві та області, а пізніше програма стартує в інших регіонах.

Чи вдалося повернути світло на Київщині та Одещині після аварії?

Станом на вечір 31 січня, за даними ДТЕК, на Київщині вдалося повернутися до графіків відключень після аварії, про яку стало відомо зранку того ж дня.

Ситуація в Києві натомість інша, адже, станом на 1 лютого, там застосували екстрені включення електроенергії, писали в Yasno.

Водночас на Одещині, де ситуація була також однією із найважчих після негоди, вдалося повернути світло для понад 300 тисяч родин.

Наразі досі 33 тисячі осель в 176 селах та містах без електропостачання. Найбільше роботи в Березівському, Білгород-Дністровському та Одеському районах області.

Скільки будинків в Києві досі без тепла?