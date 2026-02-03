Об этом свидетельствует сообщение официального канала ДТЭК.

Какие последствия атаки на энергетику?

По данным ДТЭК, в результате российской атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. В компании констатировали, что это уже по меньшей мере девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли,

– говорится в сообщении.

К слову, в январе Россия также атаковала ТЭС компании ДТЭК. Тогда также значительные повреждения получило оборудование электростанций. В то же время расположение соответствующих объектов не указывают скорее всего из соображений безопасности.

Какова ситуация, и возможно ли улучшение в энергосистеме?