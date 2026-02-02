Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, объяснив, почему Россия в последние месяцы начала осуществлять более мощные удары по энергетике Украины. Напомним, что 31 января из-за технической неисправности одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной Украиной, что привело к временной остановки части блоков АЭС.

Почему Россия усилила удары по энергетике Украины, когда Трамп стал президентом?

Омельченко объяснил, что существует комплексная проблема в энергетике Украины. В течение предыдущих лет обстрелы энергетической инфраструктуры были не такими мощными. Потому что Россия имела предостережение относительно таких атак во времена администрации Джозефа Байдена.

Когда россияне очень серьезно обстреливали в 2022 году энергетику Украины, они получили мощные дополнительные санкции. После этого были определенные договоренности о том, чтобы такие атаки прекратились,

– пояснил он.

Однако когда президентом США стал Дональд Трамп, он дал "зеленый свет" для России относительно тотальных обстрелов, в частности, по энергетической инфраструктуре.

Потому что у Трампа и Путина были определенные договоренности по разделу Украины, и поэтому глава Кремля почувствовал свою абсолютную безнаказанность и бил по Украине. За последний год, когда Трамп находится в Белом доме, обстрелы по энергетике и вообще по инфраструктуре Украины значительно увеличились. Украина же со стороны США не чувствует практически никакой реакции,

– отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Однако это не единственная причина тяжелой ситуации в энергетике Украины. Также существует проблема управленческого кризиса, потому что, по словам Омельченко, мэры некоторых городов, чиновники надеялись на чудо.

Какие проблемы существуют в энергетическом секторе?

"Можно вспомнить миндичгейт, когда люди не очень желали тратиться на защитные сооружения, когда деньги, что должны были идти на стабилизацию энергетики, просто воровались", – отметил Владимир Омельченко.

К слову. НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в сфере энергетики, в частности, компании Энергоатом. Преступная организация, к которой был причастен Тимур Миндич, систематически получала правомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию.

Также важной причиной является финансовый кризис в энергетике, который углубляется. Поэтому, по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, мало кто из государственников хочет сейчас брать на себя ответственность по решению этого финансового кризиса.

Он резюмировал, что первая и главная причина тяжелой ситуации в энергетике – обстрелы России, вторая – фактическое разрешение на это со стороны администрация Трампа, и третья – существование определенного управленческого кризиса и коррупционных кейсов.

