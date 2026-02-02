Об этом шла речь во время брифинга первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова.
Какова ситуация со светом в Украине 2 февраля?
В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру без света остаются потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Сейчас продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных российскими обстрелами.
В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме применяются аварийные обесточивания. Речь идет о Киевской и Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
Отдельно Некрасов прокомментировал вражеский удар по шахтерам на Днепропетровщине. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе.
Что известно о так называемом "энергетическом перемирии"?
- 29 января Дональд Трамп заявил, что якобы попросил Владимира Путина не обстреливать Украину неделю. По словам президента США, российский диктатор согласился.
- В Кремле подтвердили, что Россия согласилась воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре до 1 февраля.
- Владимир Зеленский отметил, что в этот период враг сосредоточил удары по логистике и обычной застройке.
- По данным The New York Post, во время "перемирия" Россия убила 5 украинцев.