Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.
Яка ситуація зі світлом в Україні 2 лютого?
Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Наразі тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених російськими обстрілами.
В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі застосовуються аварійні знеструмлення. Йдеться про Київщину та Київ, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, Черкащину та Житомирщину.
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Окремо Некрасов прокоментував ворожий удар по шахтарях на Дніпропетровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі.
Що відомо про так зване "енергетичне перемир'я"?
- 29 січня Дональд Трамп заявив, що нібито попросив Володимира Путіна не обстрілювати Україну тиждень. За словами президента США, російський диктатор погодився.
- У Кремлі підтвердили, що Росія погодилася утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі до 1 лютого.
- Володимир Зеленський зауважив, що у цей період ворог зосередив удари по логістиці та звичайній забудові.
- За даними The New York Post, під час "перемир'я" Росія вбила 5 українців.