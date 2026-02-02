Что рассказал Зеленский о состоянии в энергетике?
Работа украинской системы пока стабилизирована, но вызовы остаются сложными из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов, о чем сообщил Владимир Зеленский.
Читайте также Киев возвращается к временным графикам: как узнать, когда не будет света
За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было. Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной. Были, в частности, удары на Днепровщине и в Запорожье – именно по объектам железной дороги.
Как отметил украинский лидер, в Киеве до сих пор более 200 домов без отопления. В основном это последствия аварий.
Для ремонтной работы привлечены бригады из многих регионов Украины, целом работают более двух сотен таких ремонтных бригад. Поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине,
– добавил Зеленский.
Он подчеркнул: независимо от того, какой уровень пользования пунктами был в эти дни, должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий. Кроме того, областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи. Проблема заключается в том, что десятая часть станций не работает в условиях отключений, и особенно часто это – в сельской местности.
Связь должна быть стабильной,
– заявил Владимир Зеленский.
Также он рассказал, что отдельное поручение для Укрэнерго по части Одесской области. Графики отключений должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением.
Сложная ситуация с отключениями остается:
- в Кропивницком и области;
- на Полтавщине;
- Днепровской области;
- в Черкасской области;
- также в общинах приграничья с Россией.
Заметьте! Президент Украины написал, что делается максимум, чтобы помочь людям.
Напомним, что в результате атак россиян на энергетическую инфраструктуру – на утро 2 февраля были обесточены потребители в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью, происходят аварийно-восстановительные работы,
– заверили в компании.
Из-за последствий предыдущих российских обстрелов во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Обратите внимание! В отдельных областях действуют аварийные обесточивания.
Что еще следует знать о ситуации в энергетике?
Последствия российских ударов по украинской энергетике осложняет погода. Блекауты в Украине, находившиеся с 1 января 2026 года, могут снизить ВВП на 0,25%. Также на фоне последствий может возрасти инфляция в стране.
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, сообщили в Министерстве энергетики.