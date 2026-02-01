29 января для Киева впервые заработали так называемые временные графики. Впрочем, уже 31 января их пришлось отменить из-за масштабной аварии в энергосистеме.
Как будут выключать свет в Киеве 2 февраля?
Впрочем, уже в понедельник, 2 февраля, в полночь столица снова возвращается ко временным графикам.
Посмотреть свой график можно:
Напомним, что временные графики отключений отличаются от обычных почасовых. Временные графики неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы. Привычных очередей (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.) пока не будет, графики не привязаны к очередности. Для каждого дома будет свой график.
Что известно о масштабной аварии в энергосистеме 21 января?
- В 10:42 31 января из-за технологических нарушений одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины.
- Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе Украины. Были разгружены блоки атомных электростанций.
- В ряде областей применили аварийные отключения. В частности, в Киеве. В столице исчезло водоснабжение и тепло. А также остановилось метро.
- На вечер 1 февраля в столице 244 дома без тепла. В результате масштабной аварии в субботу без отопления оказались 3419 многоэтажек. Подавляющее большинство уже подключили к теплоснабжению.