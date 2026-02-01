Большая часть домов снова с теплом. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Сколько домов в Киеве остаются без теплоснабжения?
За минувшую ночь к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажек столицы, которые остались без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины.
Сейчас без отопления остаются около 1000 домов. Коммунальные службы и энергетики продолжают работу, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в квартиры киевлян.
Напомним, что из-за аварийной ситуации в энергосистеме без отопления остались 3419 многоэтажек – преимущественно на правом берегу столицы. Также возникала проблема с водоснабжением.
По состоянию на вечер 31 января коммунальные службы смогли вернуть тепло в почти тысячу многоэтажек.
Что известно о масштабном блэкауте, который произошел в Украине?
31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за сбоев в энергосистеме. Почти во всех регионах Украины вводили аварийные отключения света. Были проблемы с водоснабжением и теплом.
В Минэнерго говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии между западной и центральной частями Украины. Сработали автоматические защиты на подстанциях и были разгружены блоки атомных электростанций.
Блэкаут в Украине также имел отражение и в соседней стране. В части населенных пунктов Молдовы 31 января зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. Без света остались Кишинев и его пригород.