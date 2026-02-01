Большая часть домов снова с теплом. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Смотрите также Самое сложное было в Киеве, – Зеленский назвал вероятную причину блэкаута

Сколько домов в Киеве остаются без теплоснабжения?

За минувшую ночь к теплоснабжению подключили более 1500 многоэтажек столицы, которые остались без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Сейчас без отопления остаются около 1000 домов. Коммунальные службы и энергетики продолжают работу, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в квартиры киевлян.

Напомним, что из-за аварийной ситуации в энергосистеме без отопления остались 3419 многоэтажек – преимущественно на правом берегу столицы. Также возникала проблема с водоснабжением.

По состоянию на вечер 31 января коммунальные службы смогли вернуть тепло в почти тысячу многоэтажек.

Что известно о масштабном блэкауте, который произошел в Украине?