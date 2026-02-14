Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Серьезный сигнал, – военный обозреватель назвал интересный нюанс в атаке "Фламинго" по арсеналу ГРАУ

Сколько сбила ПВО?

В ночь на 14 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Курской области, а также 112 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

Курск,

Орел,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

ТОТ Донецк,

ТОТ Гвардейское.

Около 70 из всех дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 91 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

К сожалению, зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых и обломков в 2 локациях.

В Воздушных силах добавили, что атака вражеских БПЛА продолжается, а Силы обороны продолжают отражать воздушный удар.