Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Смотрите также Серьезный сигнал, – военный обозреватель назвал интересный нюанс в атаке "Фламинго" по арсеналу ГРАУ
Сколько сбила ПВО?
В ночь на 14 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Курской области, а также 112 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- ТОТ Донецк,
- ТОТ Гвардейское.
Около 70 из всех дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 91 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
К сожалению, зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых и обломков в 2 локациях.
В Воздушных силах добавили, что атака вражеских БПЛА продолжается, а Силы обороны продолжают отражать воздушный удар.