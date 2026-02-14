Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки збила ППО?

У ніч на 14 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області, а також 112 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

ТОТ Донецьк,

ТОТ Гвардійське.

Близько 70 із усіх дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30, оборонці неба знищили 91 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих та уламків на 2 локаціях.

У Повітряних силах додали, що атака ворожих БпЛА триває, а Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.

Що відомо про наслідки ворожої атаки?