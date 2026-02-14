Руйнування є в Одесі та на Чернігівщині, у Київській області постраждали люди. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у різних областях: де зараз летять російські дрони

У Новгороді-Сіверському БпЛА влучив у будівлю РДА: які наслідки?

У деяких районах Чернігівської області повітряна тривога тривала приблизно з 9 години вечора до 1 ночі. Упродовж цього часу у регіоні чули вибухи.

Згодом Олександр Селівестров, начальник районної адміністрації, повідомив, що у місті Новгород-Сіверський сталося влучання ударного БпЛА типу "Герань" у будівлю РДА. Унаслідок цього вона "практично знищена".

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.



Наслідки атаки на Новгород-Сіверський / Фото місцевої влади

БпЛА вдарили по Київщині – поранені люди: що каже ОВА?

На Київщині у кількох районах тривога тривала орієнтовно з 22 години до півночі. Також працювала Протиповітряна оборона проти дронів росіян.

Микола Калашник, керівник Київської ОВА, розповів про наслідки атаки ворога у Вишгородському районі. Там постраждали 2 людей, вони госпіталізовані.

Чоловік має множинні осколкові поранення рук, обличчя та шиї. У жінки закритий перелом передпліччя. Також була пожежа у їхньому приватному будинку. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері.

Ворог знову атакував Одесу: куди поцілив?

В Одеському районі тривоги тривала з 00:20 до 00:49. Та за цей час ворог встиг завдати шкоди, за інформацією керівника МВА Сергія Лисака.

Унаслідок удару БпЛА в одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа.

Інформацію щодо постраждалих все ще уточнюють.



Наслідки ударів ворога по Одесі / Фото місцевої влади

Зауважимо, що на момент публікації атака БпЛА тривала. На цей момент ворог створював небезпечну ситуацію для Дніпра та Сумщини.

Під ударом ворога був також Київ: що відомо?