Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер и начальник Одесского МВА Сергей Лысак.
Какие последствия вражеской атаки на Одесскую область?
Утром 14 февраля стало известно о трагических последствиях российского обстрела Одесской области.
В результате удара беспилотником по одноэтажному жилому дому погибла женщина 1950 года рождения – ее тело обнаружили спасатели под завалами разрушенного дома.
Вражеский ударный дрон повредил крышу одноэтажного дома. После попадания вспыхнул масштабный пожар, впрочем чрезвычайники сработали оперативно и ликвидировали возгорание.
Взрывной волной выбило окна в соседних домах.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы – ГСЧС, медики и коммунальщики. Правоохранители документируют очередное военное преступление страны-агрессора против мирного населения.
Сергей Лысак сообщил, что для жителей развернут оперативный штаб, где можно получить необходимую помощь и консультации по выплатам за разрушенное или поврежденное жилье.
Где еще зафиксировали последствия обстрела в ночь на 14 февраля?
В ночь с 13 на 14 февраля россияне атаковали сразу несколько мирных городов.
В городе Новгород-Северский Черниговской области ударный БПЛА типа "Герань" практически уничтожил здание РГА.
В Вышгородском районе Киева из-за атаки беспилотников возник пожар в частном доме. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери. Пострадало 2 человека.