Що розповів Зеленський про стан в енергетиці?

Робота української системи наразі стабілізована, але виклики залишаються складними через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів, про що повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.

Як зазначив український лідер, у Києві досі понад 200 будинків без опалення. В основному це наслідки аварій.

Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад. Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні,

– додав Зеленський.

Він наголосив: незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Крім того, обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку. Проблема полягає у тому, що десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості.

Зв’язок повинен бути стабільним,

– заявив Володимир Зеленський.

Також він розповів, що окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області. Графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.

Складна ситуація з відключеннями залишається:

у Кропивницькому та області; на Полтавщині; Дніпровщині; у Черкаській області; також у громадах прикордоння з Росією.

Зауважте! Президент України написав, що робиться максимум, щоб допомогти людям.

Нагадаємо, що внаслідок атак росіян на енергетичну інфраструктуру – на ранок 2 лютого були знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Про це повідомили в Укренерго.

Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи,

– запевнили у компанії.

Через наслідки попередніх російських обстрілів в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Зверніть увагу! В окремих областях діють аварійні знеструмлення.

