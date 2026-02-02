Що розповів Зеленський про стан в енергетиці?
Робота української системи наразі стабілізована, але виклики залишаються складними через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів, про що повідомив Володимир Зеленський.
За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці.
Як зазначив український лідер, у Києві досі понад 200 будинків без опалення. В основному це наслідки аварій.
Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад. Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні,
– додав Зеленський.
Він наголосив: незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Крім того, обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку. Проблема полягає у тому, що десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості.
Зв’язок повинен бути стабільним,
– заявив Володимир Зеленський.
Також він розповів, що окреме доручення для Укренерго щодо частини Одеської області. Графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.
Складна ситуація з відключеннями залишається:
- у Кропивницькому та області;
- на Полтавщині;
- Дніпровщині;
- у Черкаській області;
- також у громадах прикордоння з Росією.
Зауважте! Президент України написав, що робиться максимум, щоб допомогти людям.
Нагадаємо, що внаслідок атак росіян на енергетичну інфраструктуру – на ранок 2 лютого були знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Про це повідомили в Укренерго.
Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи,
– запевнили у компанії.
Через наслідки попередніх російських обстрілів в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Зверніть увагу! В окремих областях діють аварійні знеструмлення.
Що ще слід знати про ситуацію в енергетиці?
Наслідки російських ударів по українській енергетиці наразі ускладнює погода. Блекаути в Україні, що були з 1 січня 2026 року, можуть знизити ВВП на 0,25%. Також на тлі наслідки може зрости інфляція в країні.
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики.