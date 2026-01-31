24 Канал розповідає про те, як різні області України долають наслідки негоди.

Дивіться також Нова хвиля холоду накриє Україну: де вдарять морози до -26

Які наслідки негоди в регіонах?

Внаслідок складних погодних умов у ніч на 31 січня в Одеській області зафіксовано масові обриви та пошкодження енергомереж. За даними ДТЕК, без електропостачання залишаються споживачі в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі світло подається переважно на об'єкти критичної інфраструктури.

Наслідки негоди на Одещині: дивіться відео

Через негоду значна кількість абонентів також залишилася без електрики на Миколаївщині. В обленерго повідомили, що в регіоні діють аварійні відключення, а енергетики працюють у посиленому режимі. У Миколаєві можливі затримки в русі електротранспорту через крижаний дощ та ожеледицю.

Наслідки негоди на Миколаївщині / Суспільне Миколаїв

Складна ситуація зберігається і на Харківщині, де дорожні служби всю ніч ліквідовували наслідки негоди. З 6:00 відновлено рух великовагового транспорту на трасах М-29 та М-03, однак на окремих ділянках Харкова обмеження для фур і великих автобусів залишаються чинними.

У Києві дороги та тротуари обробляють протиожеледними засобами 128 одиниць спецтехніки та понад 400 працівників комунальних служб. Синоптики попереджають, що ожеледиця на дорогах збережеться протягом дня.

Яку погоду в Україні передбачають найближчим часом?