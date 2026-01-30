Про це повідомив Укргідрометцентр.
В яких регіонах прогнозують морози?
За даними синоптиків, з 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода. У ці дні можливе зниження нічної температури до 20 – 27 градусів морозу.
У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями очікується надзвичайний мороз – до -30 градусів. У зв'язку з цим там оголошено третій (червоний) рівень небезпечності.
Зауважимо, що така погода зумовлена вторгненням з півночі Європи холодного арктичного повітря. Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту.
Однак вже з 4 та 5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, морози поступово будуть послаблюватися.
Що варто знати про погоду в Україні?
З 30 січня в Україні почнеться зниження температури, можливий невеликий сніг та морози від 6 до 11 градусів. Це похолодання спричинене надходженням антициклону з сухою погодою та холодними повітряними масами.
Середня температура протягом лютого очікується в межах від -4 градусів до +2 градусів, що в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях у межах норми. На решті території країни може бути навіть на 1,5 градуса вище за норму.