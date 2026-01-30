Через сильні морози українці набагато важче переживають наслідки російських обстрілів. І ворог цим користується. Тож він може знову вичекати, коли погодні умови погіршаться, і вдарити з новою силою.

Яка погода буде в Києві, коли закінчиться перемир'я?

У Києві – ситуація одна з найгірших в країні. Там сотні багатоповерхівок тижнями залишаються без опалення. Світло вмикають лише на кілька годин в день.

Тож не можна виключати, що Москва спробує добити і без того знесилений Київ після закінчення "енергетичного перемир'я". На жаль, погода поки на стороні агресора.

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, столицю знову сильно морозитиме.

1 лютого

У неділю, вдень температура повітря становитиме 14 – 16 градусів морозу, а вночі 20 – 22 градуси морозу.

2 лютого

Понеділок виявиться для столиці ще більш зимним. Температура вдень коливатиметься від 16 до 18 градусів морозу, а вночі від 23 до 25 градусів морозу.

3 лютого

Попередній прогноз показує, що вівторок мине для Києва з температурами 14 – 16 градусів морозу вдень та 23 – 25 градусів уночі.

4 лютого

У середу вдень прогнозують 7 – 9 градусів морозу, а вночі – 19 – 21 градус морозу.