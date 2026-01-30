Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В каких регионах прогнозируют морозы?

По данным синоптиков, с 1 по 3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода. В эти дни возможно снижение ночной температуры до 20-27 градусов мороза.

В Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами ожидается чрезвычайный мороз – до -30 градусов. В связи с этим там объявлен третий (красный) уровень опасности.

Заметим, что такая погода обусловлена вторжением с севера Европы холодного арктического воздуха. Такие погодные условия приведут к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения, нарушение движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта.

Однако уже с 4 и 5 февраля, начиная с запада и юго-запада, морозы постепенно будут ослабляться.

