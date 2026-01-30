Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Смотрите также Морозы до -25 градусов: какая погода будет в Киеве после окончания "энергетического перемирия"
В каких регионах прогнозируют морозы?
По данным синоптиков, с 1 по 3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода. В эти дни возможно снижение ночной температуры до 20-27 градусов мороза.
В Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами ожидается чрезвычайный мороз – до -30 градусов. В связи с этим там объявлен третий (красный) уровень опасности.
Заметим, что такая погода обусловлена вторжением с севера Европы холодного арктического воздуха. Такие погодные условия приведут к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения, нарушение движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта.
Однако уже с 4 и 5 февраля, начиная с запада и юго-запада, морозы постепенно будут ослабляться.
Что стоит знать о погоде в Украине?
С 30 января в Украине начнется снижение температуры, возможен небольшой снег и морозы от 6 до 11 градусов. Это похолодание вызвано поступлением антициклона с сухой погодой и холодными воздушными массами.
Средняя температура в течение февраля ожидается в пределах от -4 градусов до +2 градусов, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в пределах нормы. На остальной территории страны может быть даже на 1,5 градуса выше нормы.