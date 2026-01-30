Йдеться також про нові підходи до управління. Глава держави визначив напрямки, де планують суттєво посилити захист від російських дронів.

У яких містах посилять захист від ворожих БпЛА?

Щодоби ворог завдає ударів по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури та громадському транспорту. У відповідь на це необхідно посилювати захист і активізувати власні дії. Володимир Зеленський поінформував, що наразі триває робота над удосконаленням сектору протидронової ППО у Повітряних силах ЗСУ.

Так, Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей стануть тими регіонами, де особливо посилюватиметься захист.

Другим ключовим пріоритетом, за словами Зеленського, є нарощування системи протидії дронам-камікадзе типу "Шахед" та іншим ударним безпілотникам Росії. Йдеться про створення додаткових рубежів і розширення багаторівневої системи оборони.

Третє завдання – системне поширення успішного бойового досвіду підрозділів Сил оборони України.

Кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами,

– зазначив президент.

До речі, військовий експерт Василь Пехньо для 24 Каналу розповів, що російські війська почали застосовувати "Шахед" на вкрай малій висоті, а також усе частіше переходять на ручне керування безпілотниками. За його словами, така тактика значно ускладнює їхнє виявлення та знижує ефективність роботи систем протиповітряної оборони над українськими містами.

Як Україна розвивається у сфері БпЛА?