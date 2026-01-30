Йдеться також про нові підходи до управління. Глава держави визначив напрямки, де планують суттєво посилити захист від російських дронів.
У яких містах посилять захист від ворожих БпЛА?
Щодоби ворог завдає ударів по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури та громадському транспорту. У відповідь на це необхідно посилювати захист і активізувати власні дії. Володимир Зеленський поінформував, що наразі триває робота над удосконаленням сектору протидронової ППО у Повітряних силах ЗСУ.
Так, Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей стануть тими регіонами, де особливо посилюватиметься захист.
Другим ключовим пріоритетом, за словами Зеленського, є нарощування системи протидії дронам-камікадзе типу "Шахед" та іншим ударним безпілотникам Росії. Йдеться про створення додаткових рубежів і розширення багаторівневої системи оборони.
Третє завдання – системне поширення успішного бойового досвіду підрозділів Сил оборони України.
Кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами,
– зазначив президент.
До речі, військовий експерт Василь Пехньо для 24 Каналу розповів, що російські війська почали застосовувати "Шахед" на вкрай малій висоті, а також усе частіше переходять на ручне керування безпілотниками. За його словами, така тактика значно ускладнює їхнє виявлення та знижує ефективність роботи систем протиповітряної оборони над українськими містами.
Як Україна розвивається у сфері БпЛА?
Нещодавно Міністерство оборони України заявило про масштабні плани з виробництва безпілотників – плани на 2026 рік говорять про понад сім мільйонів одиниць.
При цьому українські дрони потенційно можуть використовуватися не лише для потреб Сил оборони, а й постачатися на європейський ринок. Такий експорт розглядають як один зі способів додаткового наповнення державного бюджету.
Крім того, в Україні планують сформувати спеціалізовані дроново-штурмові підрозділи. Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що безпілотні системи вже демонструють високу ефективність у бойових умовах, зокрема під час операцій у Куп'янському напрямку.
Окрім того, не так давно на посади радників Федорова затвердили Сергія Стерненка та Сергія Бескрестнова – фахівців, які спеціалізуються саме на дронах.