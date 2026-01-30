Відповідну заяву за по завершенню позачергового засідання керівної ради МАГАТЕ 30 січня зробив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Які вимоги Києва стосовно Росії в МАГАТЕ?
Окрім заклику до призупинення членства Росії в раді керуючих МАГАТЕ, Україна також ініціювала внесення змін до Статуту МАГАТЕ стосовно обмежень прав держави-агресорки.
Міністр енергетики висловив вдячність гендиректору організації Рафаелю Гроссі й усім партнерам, які засуджують російську агресію та підтримують енергетичну та ядерну безпеку України.
До того ж Денис Шмигаль повідомив, що увагу акцентували й на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення станція вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє живлення.
Це – підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ,
– підкреслив Шмигаль.
Він додав, що Київ звернувся до країн-учасниць із пропозицією запровадити жорсткі та комплексні обмежувальні заходи щодо корпорації "Росатом", а також звести до мінімуму будь-яку взаємодію з цією структурою у всіх напрямах. Сторони обговорили можливість започаткування процесу внесення змін до Статуту МАГАТЕ, які передбачали б обмеження повноважень держави, що здійснює агресію.
Останні новини про ЗАЕС: яка там ситуація
Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як військовий об'єкт це, зокрема, підтверджується розслідуванням BBC.
Після чергового пошкодження електропостачання живлення ЗАЕС було відновлено за участі України. Водночас у суспільстві та експертному середовищі тривають дискусії щодо доцільності такого кроку, адже країна-агресорка може використати це у власних інтересах.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що постачання електроенергії має як плюси, так і мінуси. Серед переваг – можливість контролювати ситуацію на станції, зокрема кількість персоналу, наявність військових та характер робіт, що легко відстежується за рівнем споживання електроенергії.
Крім того, питання контролю над окупованою з 2022 року ЗАЕС порушували й під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Російська сторона, за даними Politico, пропонувала варіант спільного використання електроенергії станції Україною та Росії.