Відповідну заяву за по завершенню позачергового засідання керівної ради МАГАТЕ 30 січня зробив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Які вимоги Києва стосовно Росії в МАГАТЕ?

Окрім заклику до призупинення членства Росії в раді керуючих МАГАТЕ, Україна також ініціювала внесення змін до Статуту МАГАТЕ стосовно обмежень прав держави-агресорки.

Міністр енергетики висловив вдячність гендиректору організації Рафаелю Гроссі й усім партнерам, які засуджують російську агресію та підтримують енергетичну та ядерну безпеку України.

До того ж Денис Шмигаль повідомив, що увагу акцентували й на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення станція вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє живлення.

Це – підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ,

– підкреслив Шмигаль.

Він додав, що Київ звернувся до країн-учасниць із пропозицією запровадити жорсткі та комплексні обмежувальні заходи щодо корпорації "Росатом", а також звести до мінімуму будь-яку взаємодію з цією структурою у всіх напрямах. Сторони обговорили можливість започаткування процесу внесення змін до Статуту МАГАТЕ, які передбачали б обмеження повноважень держави, що здійснює агресію.

