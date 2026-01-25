Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, оприлюднення такої інформації на BBC відбулося вперше. У матеріалі була інформація від людей, які перебували всередині ЗАЕС.
Як Росія хоче використати ЗАЕС?
Репортаж проілюстрували фото на яких видно техніку, зброю. Це допоможе перевести питання ЗАЕС в іншу площину – з об'єкта енергетики у військовий, що є суттєвою зміною для міжнародного права. Цікаво, що це може допомогти виключити Росію з МАГАТЕ.
Тоді росіяни не зможуть чинити такий великий вплив на атомну енергетику, розповсюджувати свої наративи. Адже ми не до кінця розуміємо цей вплив,
– додав Петро Андрющенко.
Наприклад, Африка є зоною інтересів Росії. Вони хочуть зайти туди зі своїми атомними станціями. Якщо окупанти не будуть в МАГАТЕ, то не зможуть цього зробити. Отже, це велика геополітична гра, яка може принести бонуси Україні та боляче вдарити по Кремлю.
Що зараз відбувається на ЗАЕС?
- Наприкінці грудня 2025 року на території станції почалося перемир'я. Воно було потрібним для проведення ремонтних робіт, зокрема ліній електропередач. Через російські обстріли ЗАЕС пережила низку блекаутів.
- Тема контролю над атомною станцією є одним з ключових питань під час мирних переговорів. Раніше Росія наполягала на спільному управлінні разом зі США, але без України. Офіційний Київ навпаки говорить про поділ 50 на 50 з американцями.
- Видання Politico стверджує, що під час зустрічі в Абу-Дабі Москва просувала ідею розподілу електроенергії між Україною та Росією. За словами американського чиновника, зараз обидві сторони зважують, що можуть отримати.