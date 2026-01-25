Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, оприлюднення такої інформації на BBC відбулося вперше. У матеріалі була інформація від людей, які перебували всередині ЗАЕС.

Як Росія хоче використати ЗАЕС?

Репортаж проілюстрували фото на яких видно техніку, зброю. Це допоможе перевести питання ЗАЕС в іншу площину – з об'єкта енергетики у військовий, що є суттєвою зміною для міжнародного права. Цікаво, що це може допомогти виключити Росію з МАГАТЕ.

Тоді росіяни не зможуть чинити такий великий вплив на атомну енергетику, розповсюджувати свої наративи. Адже ми не до кінця розуміємо цей вплив,

– додав Петро Андрющенко.

Наприклад, Африка є зоною інтересів Росії. Вони хочуть зайти туди зі своїми атомними станціями. Якщо окупанти не будуть в МАГАТЕ, то не зможуть цього зробити. Отже, це велика геополітична гра, яка може принести бонуси Україні та боляче вдарити по Кремлю.

Що зараз відбувається на ЗАЕС?