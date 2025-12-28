Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про перемир'я на ЗАЕС?

Як розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 28 грудня, поблизу Запорізької АЕС ввели локальне перемир'я між Україною та Росією.

Після досягнення домовленостей фахівці розпочали ремонт ліній електропередач поблизу ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ стежить за ремонтом, який, як очікується, триватиме кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час війни,

– йдеться в дописі агентства.

Гроссі також подякував Україні та Росії за згоду на нове тимчасове перемир'я для відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької ТЕС. Це, за його словами, зміцнить ядерну безпеку.

