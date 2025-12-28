Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о перемирии на ЗАЭС?

Как рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вблизи Запорожской АЭС ввели локальное перемирие между Украиной и Россией.

После достижения договоренностей специалисты начали ремонт линий электропередач вблизи ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который, как ожидается, продлится несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны,

– говорится в сообщении агентства.

Гросси также поблагодарил Украину и Россию за согласие на новое временное перемирие для возобновления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской ТЭС. Это, по его словам, укрепит ядерную безопасность.

Недавние упоминания ЗАЭС в мирном плане