Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о перемирии на ЗАЭС?
Как рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вблизи Запорожской АЭС ввели локальное перемирие между Украиной и Россией.
После достижения договоренностей специалисты начали ремонт линий электропередач вблизи ЗАЭС.
Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который, как ожидается, продлится несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны,
– говорится в сообщении агентства.
Гросси также поблагодарил Украину и Россию за согласие на новое временное перемирие для возобновления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской ТЭС. Это, по его словам, укрепит ядерную безопасность.
Недавние упоминания ЗАЭС в мирном плане
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в ходе дальнейших обсуждений мирного плана Украина потребует рассмотрения чувствительных вопросов. В их числе территориальные вопросы и Запорожская АЭС.
Ранее Соединенные Штаты предлагали формат управления ЗАЭС с участием России, Украины и США, однако Владимир Зеленский отклонил это предложение.
Также президент Украины отмечал, что пребывание российских войск в Энергодаре после заключения мирного соглашения неприемлемо, если там есть доля Украины.