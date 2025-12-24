Об этом журналистам сообщил глава государства, пишет 24 Канал.

Выйдут ли россияне из Энергодара?

Отвечая на вопрос журналистов о присутствии российских войск в Энергодаре, президент заявил, что позиция Украины по этому вопросу принципиальная.

Если там (в Энергодаре – 24 Канал) есть доля Украины, в том или ином виде, там не может быть присутствия "русских" войск,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, этот вопрос является достаточно болезненным для Украины и по нему стороны пока не пришли к согласию. Впрочем переговоры продолжаются.

Какие еще вопросы в мирном соглашении требуют дополнительных обсуждений?