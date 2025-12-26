Будут обсуждать и другие чувствительные темы. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о чувствительных вопросах?

Президент сообщил, что Украина пока не получила официальной реакции России на обнародованный мирный план, который состоит из 20 пунктов. Киев ведет коммуникацию исключительно с США, которые в свою очередь общаются с Россией.

По его мнению, позиция российской стороны станет известной уже вскоре. Он отметил, что в рамках дальнейших обсуждений Украина будет настаивать на рассмотрении всех чувствительных вопросов, в частности Донецкой области и Запорожской АЭС.

По словам Владимира Зеленского, будут обсуждать и ряд других ключевых вопросов.

Если честно, что касается армии, то то, что закреплено сейчас в наших договоренностях или во время наших договоренностей с американской стороной – я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это – гарантии безопасности. И американская сторона нас слышит,

– сказал он.

О чем еще сообщил президент?