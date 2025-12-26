Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какова позиция России по референдуму?

Главным камнем преткновения в мирных переговорах является требование России взять под контроль весь Донбасс.

США предложили, чтобы районы, из которых будут выведены украинские войска, стали демилитаризованной "свободной экономической зоной".

В ответ на эти предложения Владимир Зеленский настаивал на аналогичном выводе российских войск и заявил, что территориальные уступки должны быть одобрены на референдуме. По словам журналистов, американская сторона поддерживает идею прекращения огня для реализации договоренностей, однако организация этого процесса будет сложной.

По словам высокопоставленного американского чиновника, россияне, которые ранее выступали против прекращения огня до окончательного заключения соглашения, согласились, что для проведения такого референдума нужно перемирие,

– говорится в материале.

В то же время, как отметил чиновник, Украина настаивает на 60-дневном перемирии, тогда как Россия может требовать более короткого срока.

