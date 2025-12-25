Кроме самого мирного плана, есть и другие документы, которые нужны для завершения войны. Специально для 24 Канала эксперты разобрали 20-пунктный мирный план и предположили, чего ждать от России в ответ.
Насколько перспективен мирный план?
Политолог Игорь Рейтерович считает, что, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся, этот документ по некоторым пунктам выглядит более-менее приемлемым для Украины. Хотя это очень компромиссная история, написанная, очевидно, на основе 28-пунктного плана, который предлагали США, а, как выяснилось, на самом деле авторства России.
В общем есть очень много вопросов по сути данного документа. По мнению политолога, едва ли не к каждому пункту можно выдвинуть какие-то замечания или предложить, чтобы он был изложен в другой редакции,
Возможно, кстати, президент специально его опубликовал, чтобы началась какая-то дискуссия, чтобы посмотреть на реакцию граждан по пунктам этого так называемого мирного плана,
– сказал Рейтерович.
А уже потом, на основе данной дискуссии, предполагает он, власти начали бы думать, что дальше делать с этим мирным планом и какие у него перспективы вообще.
По мнению Рейтеровича, особых перспектив у документа нет. Потому что Россия просто будет против, что, в свою очередь, будет означать очередной провал каких-либо мирных инициатив Дональда Трампа. И дальше уже вопрос именно к партнерам Украины, потому что они должны как-то реагировать на то, что именно Россия отказывается от любых компромиссов и не хочет завершать войну.
Какие ловушки содержит 20-пунктный мирный план?
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что в этом документе есть несколько ловушек.
Он отметил, что Киеву нельзя соглашаться на тройной контроль над Запорожской атомной электростанцией и ее использование Украиной, США и россиянами. Потому что это означало бы признание факта оккупации станции.
Также, по его словам, самое главное, что должно быть – это гарантии безопасности для Украины. Они должны быть действительно серьезными и сильными, а также содержать юридически зафиксированные обязательства союзников.
Потому что это краеугольный камень: если не будет четких, жестких, юридически обязывающих гарантий безопасности – то все, что подписывается с Россией, не стоит бумаги, на которой оно подписано,
– сказал Леонов.
Ведь, подчеркнул он, Россия нападет, если посчитает, что сделает это без каких-то серьезных проблем для себя. Поэтому вопрос гарантий безопасности является главным для Украины.
В то же время он выразил сожаление из-за того, что Дональд Трамп отказался от своей первой позиции – полного и безусловного прекращения огня. Ведь весь опыт последнего века просто "вопит" о том, что именно таким образом войны и останавливаются.
Почему такой план неприемлем для России?
Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк отметил, что в этом плане в целом все выписано из того, что обсуждались на различных рабочих группах в переговорном процессе. Это прежде всего наработки нашей делегации, куда входили, не только представители Офиса Президента, но и Вооруженных Сил Украины, разведки.
В то же время он считает маловероятным то, что Кремль согласится на данный план.
Все упрется, по моему глубокому убеждению, в первый пункт, он является ключевым: подтверждение суверенитета Украины,
– заявил Антонюк.
Ведь, объяснил он, под словом "суверенитет" содержится все. Здесь и наше желание или право вступать в НАТО и Европейский Союз. И именно мы должны определять численность личного состава Вооруженных Сил Украины.
Между тем, заметил он, все, что предлагал Кремль в любых переговорах, начиная еще с 2014 года, было абсолютным отрицанием нашего суверенитета. Поэтому, очевидно, Россия будет саботировать эти процессы и навязывать то, что абсолютно нам неприсуще.
В то же время в Кремле сейчас также оценивают свои экономические возможности и, очевидно, в определенное пиковое время могут воспользоваться возможностью выйти на более конструктивный предмет переговоров. Антонюк предполагает, что это может произойти в конце первого квартала следующего года.
Чего крайне не хватает в дополнение к мирному плану?
Политолог Олег Лисный также не видит оснований для того, что Россия может пойти хотя бы на какой-то из 20 пунктов базового документа по окончанию войны. К тому же Кремль уже ответил на многие из них.
В частности, Путин сделал дерзкое заявление о выборах в Украине. Он заявил, что готов подумать о приостановлении атак, если в Украине состоятся выборы. Однако диктатор потребует, чтобы в голосовании также участвовали украинцы на территории России.
В конце концов, по мнению политолога, Россия может поступить, как всегда: ознакомиться с этим документом, добавить какие-то свои 2 пункта, которые в конце концов разрушат все 20.
И здесь возникает вопрос: каким образом заставлять Россию читать, понимать и выполнять. Сейчас инструментов я не вижу,
– подчеркнул Лисный.
Ведь, резюмировал он, кроме безумных потерь на фронте, Россию сейчас все устраивает. Обещанных адских санкций против нее так и не ввели. И почти год президентства Дональда Трампа прошел для Путина так себе, хотя могло быть гораздо хуже.
Что известно о мирном плане из 20 пунктов?
- В рамках мирного плана из 20 пунктов предусматривается безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Как рассказал Зеленский, контроль за линией соприкосновения будут обеспечивать мониторинговые миссии. Вероятно, это будет происходить с помощью космического беспилотника.
- Все средства, которые предоставят международные партнеры на послевоенное восстановление, будут направлены исключительно на подконтрольные украинской власти территории. Украина рассчитывает привлечь около 800 миллиардов долларов через гранты, инвестиции, долговые обязательства и взносы частного сектора.
- Что касается темы вступления Украины в НАТО, то Владимир Зеленский отметил, что Украина не соглашается на пункт об отказе от членства в Североатлантическом альянсе.