Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Мэтью Уитакера в эфире Fox News.
Что сказал Уитакер о войне в Украине?
Американский посол Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины возможно в течение ближайших 90 дней. По его словам, большинство вопросов уже якобы удалось решить.
Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Поэтому мы приближаемся (к завершению войны – 24 Канал). Мы ближе, чем когда-либо,
– заявил Уитакер.
В то же время американский дипломат признал, что переговоры еще продолжаются, ведь "нужно решить определенные вопросы так, чтобы обе стороны пришли к согласию".
Кроме того, Витакер заявил, что Украина страдает от российских ударов по энергетике. В то же время, продолжил он, Россия несет ощутимые потери из-за атак Украины, поэтому "война должна прекратиться".
Мирный план для Украины: последние новости
Президент Зеленский 24 декабря представил вариант документа из 20 пунктов. Отдельно также подготовлен, в частности, трехсторонний документ о гарантиях безопасности.
Однако по данным Bloomberg Россия хочет существенно переделать этот мирный план. Кремль может рассматривать его как "черновик".
Напомним, что среди требований Кремля, в частности, гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток, нейтральный статус Украины в ЕС и ограничение численности ВСУ.