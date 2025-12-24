Мирное предложение, наработанное американцами и украинцами, Москва рассматривает только как "черновик". Об этом сообщило лицо, приближенное к Кремлю, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что в России думают о последней версии мирного плана?

По словам чиновника, последняя версия мирного плана не содержит положений, важных для России, и не дает ответов на многие вопросы.

Собеседник издания отметил: хотя Россия воспринимает нынешний документ как довольно типичный украинский план, она будет изучать его "с холодной головой".

Кроме того, он добавил, что Кремль будет добиваться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана США.

Среди главных беспокойств России – гарантии против будущего расширения военного альянса НАТО на восток и вопрос нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.

План также не содержит ограничений, которых добивается Кремль, по численности Вооруженных сил Украины и типов вооружения, а также не дает четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине.

Россия также хочет ясности относительно снятия санкций и судьбы сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе.

Напомним, что Владимир Путин пока не комментировал последние предложения по завершению войны в Украине.

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев, который встречался с американской командой во Флориде в минувшие выходные, проинформировал российского президента о результатах, а Москва в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном относительно своей позиции. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.