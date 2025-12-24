Для Украины принципиальным остается вопрос ухода российских войск с территории Украины. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на главу государства, передает 24 Канал.

При каких условиях Украина может отвести войска с Донбасса?

Как отмечает СМИ, Зеленский считает, что сейчас справедливым вариантом является сохранение позиций сторон – украинские войска остаются на подконтрольной Украине части Донбасса, а временно оккупированные территории могут быть возвращены исключительно дипломатическим путем.

Контроль Украины над нынешними позициями является принципиальным вопросом, несмотря на несправедливость самого присутствия российских войск на украинской земле,

– сказал он.

Зеленский также добавил, что Россия требует вывода украинских войск с территории Донецкой области, однако Украина не может пойти на это ни по конституционным, ни по политическим причинам. Он подчеркнул, что такого желания не имеет и украинское общество.

Журналисты вспоминают о том, что в качестве компромисса американская сторона предложила создание свободной экономической зоны без тяжелого вооружения и войск, но с гражданским управлением и полицией. В то же время Зеленский предостерег, что Украина не согласится на вариант, при котором ее войска отойдут, а российская армия останется, поскольку это не будет гарантировать безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что разведение войск возможно только при условии зеркальных шагов с обеих сторон. В то же время он отметил, что лучшим вариантом пока считает сохранение нынешних позиций, а вопрос создания свободной экономической зоны должен решать исключительно народ Украины.

Что известно о вопросах территорий в мирном плане?