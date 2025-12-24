Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана

Что сказал Зеленский о вступлении Украины в Альянс?

По словам президента, требование об отказе от членства в НАТО было частью предыдущего плана, однако Украина нашла аргументы для ее отклонения.

Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО – иметь Украину или нет. И наш выбор сделан,

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что любые договоренности между НАТО и Россией относительно будущего Украины не будут обязывать Киев.

Президент отметил, что нынешний мирный план является драфтом и еще не согласован всеми сторонами. Он прошел эволюцию от первоначальных 28 пунктов до 20, и в нем уже определена логика возможного завершения войны.

Готовы ли в НАТО принять Украину?