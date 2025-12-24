Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана
Что сказал Зеленский о вступлении Украины в Альянс?
По словам президента, требование об отказе от членства в НАТО было частью предыдущего плана, однако Украина нашла аргументы для ее отклонения.
Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО – иметь Украину или нет. И наш выбор сделан,
– отметил Зеленский.
Он также добавил, что любые договоренности между НАТО и Россией относительно будущего Украины не будут обязывать Киев.
Президент отметил, что нынешний мирный план является драфтом и еще не согласован всеми сторонами. Он прошел эволюцию от первоначальных 28 пунктов до 20, и в нем уже определена логика возможного завершения войны.
Готовы ли в НАТО принять Украину?
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько стран будут локировать вступление Украины в НАТО. Рютте отметил, что среди стран, которые могут блокировать вступление, есть Венгрия, США и Словакия.
Зеленский заявил, что США открыто не поддерживают вступление Украины в НАТО. По словам президента, Украине не давали приглашения в НАТО ранее, не давали конкретики, и эта позиция не изменилась.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США якобы обязались не принимать Украину в НАТО. Также, по словам российского министра, американцы якобы «поняли российскую позицию» по конфликту.