Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сергея Лаврова, которое цитирует Clash Report.
Какие заявления сделал Лавров по НАТО, территорий Украины и УПЦ?
Сергей Лавров снова наговорил бреда о том, что "необходимо устранить первопричины конфликта", то есть "угрозы России, которые создавались путем продвижения НАТО на восток и втягивания туда Украины".
Также прихвостень Путина в приметной манере российской пропаганды заговорил об "угрозе уничтожения всего русского на тех землях, которые веками были землями русского народа, русской культуры, русской истории", имея в виду оккупированные территории Украины.
По словам российского министра американская сторона якобы "понимает это все", и якобы не допустит членства Украины в НАТО.
Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может, и они четко сказали, что те земли, где веками жили русские, должны снова стать русскими. И что русский язык, русская культура, права канонической Украинской православной церкви должны быть восстановлены,
– цинично врет Лавров.
Также он заявил, что последние контакты России и США "вселяют надежду", что американская сторона якобы "глубже понимает позицию России и то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было заключено очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием".
Возможно ли вступление Украины в НАТО?
Дональд Трамп утверждает, что невозможность вступления Украины в НАТО якобы была очевидна еще до Владимира Путина. Также американский лидер заявил, что слова Зеленского на первой встрече с Путиным в 2019 году о намерениях Украины вступить в НАТО прозвучали якобы "не очень приятно".
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина может пойти на компромисс в вопросе вступления в НАТО. Это может произойти только при наличии сильных двусторонних гарантий безопасности от США и европейских партнеров.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс остается открытым для вступления Украины, но это требует единодушия среди членов, которого пока нет. Также Рютте сказал, что Россия не имеет права голоса относительно членства Украины в НАТО.