Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сергея Лаврова, которое цитирует Clash Report.

Какие заявления сделал Лавров по НАТО, территорий Украины и УПЦ?

Сергей Лавров снова наговорил бреда о том, что "необходимо устранить первопричины конфликта", то есть "угрозы России, которые создавались путем продвижения НАТО на восток и втягивания туда Украины".

Также прихвостень Путина в приметной манере российской пропаганды заговорил об "угрозе уничтожения всего русского на тех землях, которые веками были землями русского народа, русской культуры, русской истории", имея в виду оккупированные территории Украины.

По словам российского министра американская сторона якобы "понимает это все", и якобы не допустит членства Украины в НАТО.

Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может, и они четко сказали, что те земли, где веками жили русские, должны снова стать русскими. И что русский язык, русская культура, права канонической Украинской православной церкви должны быть восстановлены,

– цинично врет Лавров.

Также он заявил, что последние контакты России и США "вселяют надежду", что американская сторона якобы "глубже понимает позицию России и то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было заключено очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием".

