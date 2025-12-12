Такие заявления озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Институте изучения войны проанализировали его выступление и другие требования россиян, передает 24 Канал.

Какие именно пункты не принял Лавров?

Министр иностранных дел фактически отклонил 7 пунктов предложенного США мирного плана. В частности он не согласился с идеей "обмена территориями" на основе линии соприкосновения и предоставления надежных гарантий безопасности для Украины.

Итак, Лавров отклонил следующие положения:

замораживание текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

возобновление работы Запорожской атомной электростанции под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а не России;

требование к НАТО только прекратить дальнейшее расширение, а не настаивать на возвращении НАТО к границам, существовавшим до 1997 года;

разрешение на размещение европейских истребителей в Польше;

предоставление надежных гарантий безопасности Украине;

подтверждение суверенитета Украины;

принятие регламентов ЕС по защите религиозных меньшинств как необходимой основы для украинских законов по этому вопросу.

Лавров цинично заявил, что конституция России признает незаконно аннексированные Крым и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области "неотъемлемыми и равноправными субъектами России." Поэтому никто не может отдать эти территории.

На каких условиях настаивает Россия?

Кроме этого он добавил, что Россия и США якобы достигли взаимопонимания на саммите в Аляске 15 августа на основе предложений, изложенных в речи Владимира Путина от 14 июня 2024 года. В ней российский диктатор требовал полного вывода украинских войск из неоккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это должно было стать одной из предпосылок для мирных переговоров.

Повторное подтверждение Лавровым требования России о выводе украинских войск из неоккупированных частей противоречит 21 пункту оригинального мирного плана. В нем указано, что Запорожская и Херсонская области будут заморожены вдоль линии соприкосновения,

– сообщили в Институте изучения войны.

Обязательства России установить полный контроль над Запорожской областью также противоречит 19 пункту плана. Там говорится о том, что ЗАЭС возобновит свою деятельность под контролем МАГАТЭ и равномерно распределять электроэнергию между Россией и Украиной.

Лавров фактически также отклонил 3, 5 и 9 пункты, а относительно гарантий безопасности для Украины сказал, что Россия будет считать любых "миротворцев" в Украине "законными военными целями". Более того, он абсурдно требовал "гарантий безопасности" для самой России.

Кремлевский чиновник не принял и первый пункт мирного плана, требуя от Украины стать нейтральным и безъядерным государством.

"Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не готов принять первоначальный план США, а взамен потребует дальнейших изменений, если Украина согласится на него", – подытожили в Институте изучения войны.

Позиция Лаврова на мирных переговорах: главное