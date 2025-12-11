Также Лавров успел пригрозить европейским миротворцам в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТАСС.

Какие заявления по гарантиям безопасности озвучил Лавров?

По словам главы МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия передала США предложения по "коллективным гарантиям безопасности". Он отметил, что Россия понимает, что, "обсуждая гарантии безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной".

Так, Украина, по мнению Москвы, должна стать "внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством".

Не обошлось без угроз: Лавров пригрозил, что европейские миротворцы в Украине "станут законной военной целью России".

В то же время он заверил, что Россия не намерена нападать на Европу и готова "письменно, в юридическом документе" это зафиксировать.

Мы не вынашиваем, президент об этом четко сказал, никаких агрессивных планов ни в отношении членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии,

– сказал он.

