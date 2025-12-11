Також Лавров встиг пригрозити європейським миротворцям в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТАСС.

Які заяви щодо гарантій безпеки озвучив Лавров?

За словами голови МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія передала США пропозиції щодо "колективних гарантій безпеки". Він зазначив, що Росія розуміє, що, "обговорюючи гарантії безпеки, не можна обмежуватися лише Україною".

Так, Україна, на думку Москви, повинна стати "позаблоковою, нейтральною і без'ядерною державою".

Не обійшлося без погроз: Лавров пригрозив, що європейські миротворці в Україні "стануть законного військовою ціллю Росії".

Водночас він запевнив, що Росія не має намірів нападати на Європу і готова "письмово, в юридичному документі" це зафіксувати.

Ми не виношуємо, президент про це чітко сказав, жодних агресивних планів щодо ні членів НАТО, ні членів Євросоюзу, готові письмово, в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії,

– сказав він.

