Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 8 грудня, пише 24 Канал.

Від кого Україна отримає гарантії безпеки?

Президента України запитали, чи вірить він у гарантії безпеки, які, ймовірно, нададуть партнери – у те, що вони спрацюють у разі необхідності. Своєю чергою, Володимир Зеленський розповів, які країни можуть їх надати.

Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від Сполучених Штатів Америки. Безумовно, якщо вони не будуть Будапештським меморандумом,

– сказав український політик.

Він додав, що гарантії безпеки європейських партнерів, зокрема "Коаліції охочих", вже готові. Зеленський наразі не отримав відповіді, на що будуть готові країни Європи у разі повторної російської агресії.

Що відомо про гарантії безпеки для України?