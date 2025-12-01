Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Що Макрон заявив про гарантії безпеки для України?
Ми завершили роботу над питанням гарантій безпеки, про які я говорив раніше, – вони важливі для безпеки європейців, французів та українців. Найближчими днями відбудуться ключові обговорення між американськими представниками і "коаліцією рішучих", щоб уточнити участь США в цих гарантіях відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня,
– зазначив французький лідер.
За словами французького лідера, паралельно плануються консультації з Росією, щоб американські чиновники отримали ясність щодо готовності Кремля до мирного врегулювання.
Макрон підкреслив, що він не сумнівається у єдності країн Заходу у підтримці України, дотримання міжнародного права, миру і безпеки для Європи.
Зеленський наголосив на важливості міцних гарантій безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський анонсував й інші контакти та зустрічі.
Зеленський наголосив на необхідності міцних гарантій безпеки для України, щоб уникнути третього вторгнення Росії та зриву домовленостей.