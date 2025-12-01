За словами Зеленського, позиція України принципова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

Яку позицію займає Україна на мирних переговорах?

Президент України Володимир Зеленський і президент Фрації Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський анонсував й інші контакти та зустрічі.

Пріоритети Україн вони очевидні – передусім захист і гарантії безпеки, збереження незалежності України, нашого суверенітету. Ми захистимо це. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться, і що не буде будь-якого зриву домовленостей про закінчення війни,

– наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Росія часто порушувала свої обіцянки, а тому Україна потребує гарантій безпеки.

Україна прийме, за його словами, принципову позицію щодо санкцій і відповідальності Росії за злочини війни, щодо російський активів та репарацій.

